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Актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов скончался от COVID-19

Причиной смерти российского актера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19. Об сообщают «Известия» со ссылкой на его супругу Наталью Гердт 21 ноября.

Фото: kino-teatr.ru

По ее словам, Зубова не стало еще 11 ноября. Он провел 13 дней в реанимации, однако врачам не удалось его спасти.

О смерти актера ранее сообщила его коллега по цеху Елена Володина. Она назвала Зубова прекрасным человеком и талантливым артистом.

Михаилу Зубову было 42 года. Он окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее стал выпускником школы актерского мастерства «Артанде».

Его дебют в кино состоялся в 2018 году. Михаил Зубов известен по ролям в сериалах «Воронины», «Лихач» и других.