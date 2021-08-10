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Комиссия Госдумы рекомендовала лишить убившего лося депутата неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем. Как сообщает РИА Новости, решение приняли на открытом заседании.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии получили соответствующее представление Генпрокуратуры. Голосование по этому вопросу может пройти 25 ноября.

29 октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного.

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Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за особого статуса Рашкина. В КПРФ считают, что в лишении неприкосновенности необходимости нет.

В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.

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На прошлой неделе Рашкин опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, к которым приехал «порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться». По словам депутата, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.

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В ролике также он утверждает, что заявления о случайном обнаружении туши животного были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и друга. Саму ситуацию он считает провокацией.

В понедельник депутат отметил, что морально считает себя виновным и готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы полностью компенсировать материальный и биологический урон.