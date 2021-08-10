В России и мире

Инфекционист представил новую модель вакцинации от коронавируса

Чтобы защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» непривитым нужно сделать прививку, а привитым — бустерную (дополнительную) дозу вакцины. Об этом заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NBC.

«Абсолютно необходимо, чтобы невакцинированные люди были вакцинированы, а вакцинированные люди получали бустерную дозу вакцины. Теперь мы ясно знаем, что когда вы получаете бустерную прививку, вы резко повышаете уровень защиты», — сказал Фаучи.

24 ноября Фаучи говорил, что в США могут ввести обязательные бустерные дозы вакцины от коронавируса. «Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей, которые уже были вакцинированы по первой схеме, усилили (свой иммунитет - ред.)», — указал он, отметив, что, по данным ученых, бустерная прививка способна обеспечить лучшую защиту, чем принятая сейчас модель вакцинации.

Британские ученые 24 ноября сообщили о появлении нового варианта COVID-19. Врачи обнаружили его в странах южной части Африки. Вирусолог из Имперского колледжа Том Пикок рассказал о 32 мутациях, обнаруженных в новом штамме, которые повышают его устойчивость к вакцинам и заразность. Ученые однако указали, что большое количество мутаций грозит штамму нестабильностью, что может затруднить его распространение.

Заболевших новым штаммом, которому дали название «омикрон», уже нашли в Великобритании, Германии, Чехии, Гонконге и Израиле. По информации российского оперштаба по борьбе с COVID-19, в стране нового варианта коронавируса пока нет.