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Международный день родного языка празднуют 21 февраля

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Как поясняет calend.ru, дату для празднования выбрали в знак памяти событий, произошедших в Дакке (сегодня - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Считается, что языки - самый сильный инструмент сохранения и развития материального и духовного наследия. По данным ООН, в мире насчитывается около семи тысяч языков, из них более 2,5 тысячи языков находятся на грани исчезновения, то есть могут в ближайшее время потерять последних носителей. Каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное и интеллектуальное наследие.

Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию языковому разнообразию и многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге, отмечают специалисты, работающие с языками.

Каждый год в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят различные мероприятия, посвященные определенной теме и нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков (особенно языков, находящихся на грани исчезновения), лингвистического разнообразия и многоязычия.