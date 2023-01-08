В России и мире

В Гвинее подтверждена вспышка наиболее опасного вируса в мире – ВОЗ

По информации ВОЗ, в Гвинее подтверждена вспышка вируса Марбург (один из наиболее опасных вирусов в мире), сообщает Роспотребнадзора.

На данный момент зарегистрировано 9 летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость.

Роспотребнадзор усилили санитарно-карантинный контроль с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр».

При планировании зарубежных поездок в ведомстве призвали выбирать благополучные в эпидемиологическом отношении страны. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.