В России и мире

Участники СВО получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода

Все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля.

«Считаю необходимым установить для мобилизованных и вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не меньше 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу», - цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, необходимость предоставления такого отпуска обусловлена тем, что служба в зоне СВО связана с «колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни».