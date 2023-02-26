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Россиянин убил супругу 8 марта и потребовал алиби у своей матери

49-летнего жителя Калужской области подозревают в убийстве супруги. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 8 марта мужчина приревновал 50-летнюю супругу, после чего начал бить женщину поленом и руками. При этом он запрещал свидетелям вызывать скорую помощь, запугивая их. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На следующий день мужчина пришел к своей матери и потребовал, чтобы она обеспечила ему алиби, сообщает runews24.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.