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Четыре пули не смогли остановить разъярённого жителя Тувы от нападения на полицейских

Дебоширу в Республике Тыва при задержании прострелили ноги в четырёх местах. Он всё равно встал и на окровавленных ногах пошёл с ножом на полицейских.

По данным Telegram-канала Shot, поздно ночью в больницу Тандинского района поступила сильно избитая женщина с сотрясением. Выяснилось, что её избил муж. Врачи передали информацию полицейским, те поехали разбираться с агрессором в посёлок Бай-Хаак.

Как только мужчина увидел сотрудников, он схватил нож и бросился на них. Несколько предупредительных выстрелов в воздух и требования бросить нож разъярённый мужчина проигнорировал. Полицейским пришлось стрелять по ногам: нападавший получил четыре ранения и упал. Но когда на него попытались надеть наручники, он умудрился вскочить на ноги и вновь замахнулся ножом, из-за чего получил пулю уже в корпус. Сотрудники доставили раненого в больницу.

После обращения девушки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». За нападение на полицейских дело пока не возбуждалось.