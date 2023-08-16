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В Норвегии убили вернувшихся из России оленей

В Норвегии убивают оленей, которые паслись на территории России, чтобы не платить компенсации за причиненный ими ущерб природе, сообщает агентство Associated Press.

«Животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию», — говорится в материале.

Такая ситуация возникла, как отмечается в материале, по причине того что норвежские власти не хотят выплачивать Москве компенсации за то, что олени переходят госграницу и пасутся в заповедниках. На данный момент соответствующие органы заняты восстановлением обветшавшего ограждения вдоль границы с Россией, стремясь остановить миграцию животных на территорию соседей, пишет «Московский комсомолец».

В этом году 42 оленя перешли границу с Россией в поисках лучших пастбищ и угодий. Норвегия должна выплатить компенсацию в размере 50 тысяч крон (4 700 долларов) за каждого оленя, пересекшего границу РФ, чтобы пастись в заповеднике «Пасвик» (Мурманская область). Также норвежская сторона должна единовременно выплатить порядка 47 млн крон (4,4 миллионов долларов) за то время, что животные находились в заповедной зоне.