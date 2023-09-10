В России и мире

Глава Ассамблеи народов России: Мы идем, куда нам надо

Расширенное заседание руководителей Ассамблеи народов России из новых субъектов в рамках форума «Гармонизация национальных отношений и упрочение общероссийской идентичности» началось в Санкт-Петербурге. Инициатором и организатором события выступило Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, сообщает Telegram-канал Ассамблеи народов России.

Фото здесь и далее: Ассамблея народов России / Telegram

Герой России, генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович поднял вопрос юридической регистрации региональных отделений и дал коллегам рекомендации.

«Мы не просто общественная, а общественно-государственная организация, и это принципиальное отличие ставит перед нами ряд важных задач. Мы не идем, куда хотим, а только туда, куда нам надо», - Александр Даркович.

На форум также прибыли руководитель Ассамблеи в ДНР Виктория Романюк и председатель Севастопольского отделения Ассамблеи Руслан Ковейко. Из региональных отделений Ассамблеи в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях направлены представители.