В России и мире

Учёный заявил об ухудшении всех глобальных экологических характеристик

В сфере экологии улучшение наблюдается только в решении проблемы озоновых дыр, все остальные глобальные показатели ухудшаются. Об этом заявил российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, передает РИА Новости.

«Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются, кроме только тех, это единственное исключение, которые характеризует состояние озонового слоя», - сказал академик на экономическом форуме «Нить природы».

По его словам, в атмосфере растет концентрация парниковых газов, сокращается площадь лесов, увеличивается площадь пустынь, продолжается химическое отравление почв и т.д.