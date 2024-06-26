В России и мире

Политолог обозначил четыре составляющие силы российского общества

Сила общества состоит из четырех частей - экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан, те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, способны осуществить лишь люди одухотворенные, считает научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Сейчас, благодаря обострению, вызванному военными действиями, спецоперацией на Украине, мы начинаем, я надеюсь, заниматься не только экономикой, но и духом», - сказал он.

Он подчеркнул, что «сила общества состоит из четырех частей: экономики, финансов, военной силы и силы духа ее граждан и элиты». По его мнению, две последние составляющие не менее важны, чем первые, пишет РИА Новости.

Те грандиозные преобразования, которые ждут впереди Россию, подчеркнул Караганов, «способны осуществить лишь люди одухотворенные, сильные, крепкие духом, а для этого людей надо вооружить соответствующей идеей, которая будет придавать им сил, энергии».

«Процесс этот в стране начался, но его нужно ускорить», - заключил политолог.