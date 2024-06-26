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Индийскую фармкомпанию обвинили в незаконной регистрации антибиотика в России

Исковое отношение о нарушении патентных прав на действующее вещество «биапенем», ответчиком по которому выступает Минздрав, подала в Арбитражный суд Москвы индийская компания «Копран Ризерч лабараториз лимитед». Третьи лица судебного разбирательства — держатель регистрационного удостоверения на препарат с биапенемом «Джодас Экспоим» и его производственная площадка — «Интерфарма».

В компании «Копран Ризерч» утверждают, что для регистрации лекарства в России «Джодас Экспоим» подделала письмо от их имени, разрешающее использовать ее субстанцию при производстве препарата. В своем иске «Копран Ричерз» требует отменить регистрацию препарата «Джодас Экспоим».

Как рассказал адвокат истца, партнер юридической фирмы Lidings Борис Малахов, изначально «Копран Ризерч» хотела решить спор с «Джодас Экспоим» в мирном порядке, но договориться не удалось, поэтому было принято решение об обращении в суд, пишут «Известия».

«После этого представители «Джодас Экспоим» начали вносить изменения в регистрационное досье. Сейчас в регистрацинном досье на препарат в качестве производителей указаны «ШэньчженьХайбинь Фармасьютикал Ко.Лтд» и «Шаньдун ЛосиньФармасьютикал Груп Хэнсинь Фармасьютикал Ко.Лтд». Но по состоянию на февраль 2024 года производителем субстанции в нем был указан «Копран», — подчеркнул Борис Малахов.

Комментируя разбирательство между двумя индийскими фармкоманиями, судебный юрист и эксперт по экономическим спорам Владислав Усачев подчеркнул, что Минздрав не должен заниматься проверкой подлинности предоставляемых в ведомство писем. По его словам, для дальнейшего движения дела «Копран» нужно сменить ответчика на того, кто реально несет ответственность за безопасность, эффективность и качество препарата, то есть на держателя регистрационного удостоверения — компанию «Джодас Экспоим».