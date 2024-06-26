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Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовой информации.

«Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе», — говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин возложил временно исполнение обязанностей главы ведомства на заместителя руководителя агентства Дениса Аширова, пишет РИА Новости.

Разуваева возглавила Росмолодежь 17 июня 2021 года. До этого онаработала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. Ранее она также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур».