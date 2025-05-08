В России и мире

В небе над Россией пролетел яркий астероид

Минувшей ночью над Иркутской областью пролетел яркий астероид, сообщил астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

Местные жители наблюдали свечение в небе, его запечатлели и видеокамеры.

«Яркий светящийся объект <…> по внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно десять сантиметров», — сказал он.

Он уточнил, что объект заметили над Иркутском и Свирском в 00:21 по местному времени. Наблюдали его примерно две-три секунды, после чего он сгорел в атмосфере на высоте около 20-30 километров. По словам специалиста, именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения.

Профессор пояснил, что частицы размером с песчинку попадают в атмосферу Земли ежедневно в больших количествах, но все они сгорают в верхних слоях атмосферы на высоте 80-90 километров.

«Атмосфера в очередной раз нас защитила — вся энергия объекта, летящего в двадцать раз быстрее пули, ушла на нагрев и свечение воздуха в течение нескольких секунд. Тем, кто увидел болид, повезло. Надеюсь, они успели загадать желание», — отметил ученый.

Он добавил, что специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН прогнозируют 8 августа магнитную бурю. Она может стать следствием прихода облака плазмы, выброшенного Солнцем во время вспышки 5 августа, пишет РИА Новости.