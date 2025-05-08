В России и мире

На Земле завершилась магнитная буря

Магнитная буря на Земле, длившаяся свыше 30 часов, завершилась, сообщила в воскресенье лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась», - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале лаборатории.

«Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2.0, что стало самым сильным значением с аналогичного события от 13-14 июня этого года... В ближайшие 2-3 суток повтора столь же сильных событий не ожидается», - отмечают ученые.

Тем не менее, по прогнозу ИКИ РАН, «сохраняются риски геомагнитных возмущений, которые будут присутствовать до середины будущей недели, когда из-за вращения Солнца корональные дыры переместятся к западному краю звезды, откуда перестанут оказывать влияние на Землю».