В новом клипе группы «Руки Вверх» снялась 92-летняя россиянка

В Малоярославце прошли съемки нового клипа группы «Руки Вверх», в них приняла участие 92-летняя местная жительница.

Фотография: Музей 20 век, или Назад в СССР. Малоярославец «ВКонтакте»

В малоярославецком музее «20 век, или Назад в СССР» работала съемочная группа Сергея Жукова. В его новом клипе снялась 92-летняя местная жительница Нина Гончарова. Раннее детство её было непростым, она жила в детском доме в Испании, её родителей-коммунистов расстреляли. Затем девочку увезли в СССР, где её удочерили жители деревни Малахово Малоярославецкого района. Детские годы пришлись на время вторжения фашистов и оккупацию.

Как пишет Калуга-Поиск, несмотря на испытания, стойкая и сильная женщина сохранила оптимизм, жизнелюбие, сердечность и веру в людей. Она создала большую крепкую семью, воспитала достойных детей, внуков и правнуков.

Нина Гончарова охотно участвует в общественной жизни и творческих проектах, потому не прошла мимо съемок клипа известного музыканта Сергея Жукова, пенсионерка обаяла всю съемочную команду и стала одним из героев истории.