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Эти люди совершают подвиг, причем каждый день: в Пскове торжественно открыли фестиваль «Другое искусство»

В Пскове состоялось торжественное открытия фестиваля «Другое искусство», объединяющего уже в четвертый раз людей с особенностями развития.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественное мероприятие открыла сценическая музыкально-пластическая миниатюра в исполнении артистов студии «Я и ты», постановщиком которой стал главный режиссер Псковского театра драмы Сергей Чехов.

По словам председателя комитета по социальной защите Псковской области Армена Мнацаканяна, очень важно, что фестиваль проводится в регионе в четвертый раз, что зал полон, есть гости, кругозор встреч постоянно расширяется. «Главное, что есть люди, которые душой и сердцем ратуют за проведение этого фестиваля. Это, в частности, министерство культуры РФ, министерство просвещения РФ. Активное участие в подготовке фестиваля принял и губернатор Псковской области Михаил Ведерников», - подчеркнул Армен Мнацаканян. Он передал всем участникам и гостям приветственные слова от главы региона и пожелал всем успеха.

Как подчеркнул автор и продюсер фестиваля, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, главная особенность фестиваля людей с особенностями развития заключается в том, что «эти люди совершают подвиг, причем совершают каждый день. И люди, которые работают с этим людьми, тоже совершают подвиг. Каждый день».

Директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев поблагодарил Театрально-концертную дирекция и лично Дмитрия Месхиева за помощь и содействие в организации фестиваля. «Без них "Другого искусства" не было бы, - сказал он. - Я благодарю артистов и художников, которые приехали на этот фестиваль. За этим мероприятием стоит труд многих людей. Я уверен, что вы не пожалеете о том, что пришли на фестиваль».

Программу фестиваля можно посмотреть здесь>>>