Сцена / Фестивали

В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО

24 мая в рамках фестиваля актер из Санкт-Петербурга Анвар Либабов провел в галерее «Цех» мастер-класс по созданию анимационных фильмов.

В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО

В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО

«Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове

Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО

Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО

42 мушкетера «Другого искусства»

Эти люди совершают подвиг, причем каждый день: в Пскове торжественно открыли фестиваль «Другое искусство»

Как попасть на бесплатный концерт «Воздух джаз», рассказали организаторы фестиваля «Другое искусство»

Ценность фестиваля «Другое искусство» не только в зрелищности - Андрей Царев

Мы на этом фестивале не зарабатываем - Дмитрий Месхиев о «Другом искусстве»

Около 300 человек примут участие в фестивале «Другое искусство» в этом году

Спектакль «Один» - о самой большой проблеме человечества, покажет на фестивале «Другое искусство» театральная студия из Риги

Пригласительные на спектакли и концерты фестиваля «Другое искусство уже можно получить в кассе Псковского драмтеатра

Музыку разных эпох и стилей, от барокко до современной музыки исполнит польский оркестр «Вита Актива» на открытии фестиваля «Другое искусство» в Пскове

Произведения из стекла и текстиля пополнят число лотов благотворительного аукциона в пользу псковского Центра лечебной педагогики

Стали известны первые имена художников-участников благотворительного аукциона в рамках фестиваля «Другое искусство»

IV Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство» пройдет в Псковской области