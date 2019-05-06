Сцена / Фестивали

Как попасть на бесплатный концерт «Воздух джаз», рассказали организаторы фестиваля «Другое искусство»

25 мая в рамках фестиваля «Другое искусство» на территории псковского Центра лечебной педагогики пройдет концерт «Воздух джаз», в котором примут участие проект ECEKON Open Sound (Польша), проект «Zero People» (СПб), DJ Кристина Кузьмина (СПб).

По словам организаторов фестиваля, на концерт смогут попасть все желающие, причем, совершенно бесплатно.

Как сообщили журналистам на пресс-конференции, прошедшей сегодня в Псковском драмтеатре, пригласительные на различные мероприятия фестиваля разошлись в кассе театра за три дня, больше 250 псковичей, в частности, забрали билеты на уличный концерт «Воздух джаз». Впрочем, отсутствие пригласительных не должно расстраивать желающих попасть на мероприятия: даже если у вас нет билета с местом, можно прийти - организаторы обещают разместить гостей в любом случае.

На концерт можно будет попасть на автобусе, который будет отправляться от Псковского театра до ЦЛП 25 мая в 17.00 и 18.00. В обратном направлении - в 21.00 и 22.00. Рейсы - бесплатные.

Добавим, что также на территории ЦЛП 25 мая в 18.00 пройдет благотворительный аукцион. Для участия в нем заявлены работы разных художников. Это не только живопись, но и художественное стекло, фотоколлаж на шелке, батик. Вырученные деньги пойдут на развитие пилотного проекта «Сопровождаемое проживание».

Напомним, в Псковской области с 22 по 25 мая будет проходить 4-й Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». В этом году в фестивале участвуют творческие коллективы из разных городов России и стран Европы - Польши, Латвии, Великобритании, Израиля и других, в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

Впервые фестиваль «Другое искусство» состоялся в 2016 году. Это ежегодный творческий форум, цель которого - формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью культуры общества.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.

Программу фестиваля можно посмотреть ЗДЕСЬ>>>