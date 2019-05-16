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В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО

24 мая в музее Псковского драмтеатра при поддержке Фонда «Соединение» открылась выставка «Фиолетовая экспрессия». Автор работ - Ирина Поволоцкая (Москва) - литератор, попечитель фонда «Спорт для жизни», поэтесса, актриса, художник, психолог. Она не видит и не слышит, но благодаря своей внутренней силе успешно занимается актерской работой, литературой и танцами. Любовь все видит - признается художница.

«То, что потеряно, компенсируется другим. Я гораздо острее, чем обычные люди, различаю запахи, прекрасно «вижу» картины на другом уровне восприятия. …Сны мне снятся цветные. Когда заболеваю, они становятся черно-белыми. Иногда вообще бывают полностью красными. Абсолютная абстракция. Красные пятна, красные фигуры… Ощущение, что я где-то в Космосе. С детства хотела улететь в космос. Зачитывалась фантастикой. А сейчас сама ее пишу. Вообще я люблю тишину и природу: лес, пруд, река. Тепло солнца, дуновение ветерка, сумасшествие запахов. Только "на воле" я по-настоящему отдыхаю».

Добавим, что выставка работ Ирины Поволоцкой «Фиолетовая экспрессия», будет экспонироваться в музее Псковского драмтеатра до 16 июня.

Ирина Поволоцкая лауреат премий: конкурса «За качество жизни инвалидов» в номинации «Высокий творческий потенциал и достижения в области культуры» (Москва, 2010), фестиваля «Мир равных возможностей» в номинации «Радуга жизни» (Москва, 2013), Европейского фестиваля особых возможностей слепоглухих в номинации «Изобразительное искусство» (Варна, 2008). Дипломант международной премии «Филантроп» в номинации «Литературное творчество» (Москва, 2016).

С 2008 года выставляет свои работы в различных культурных и общественных учреждениях. Многие работы в частных коллекциях по всему миру. Персональные выставки проходили в Den Bosch (Нидерланды), музее «Новый Иерусалим», Сочинском художественном музее, Общественной палате и Доме Правительства РФ, Сбербанке, Рязанской библиотеке им. Горького. В 2016 году встретилась с Цуй Жучжо, самым знаменитым и дорогим китайским художником в мире, который оценил работы созданные в китайском стиле.