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Псковичам представили спектакль «Высокие карзики» в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО

Международный фестиваль особенных людей «Другое искусство» проходит в Пскове.

24 мая псковичам представили спектакль «Высокие карзики». Режиссер спектакля - постоянный участник фестиваля Анвар Либабов. На этот раз он привез в Псков спектакль, который поставил в Москве. В нем участвуют подростки с особенностями развития из Филимонсковского детского дома. Премьера спектакля состоялась несколько недель назад. Что касается псковского показа, то это была, по сути, премьера постановки за пределами Москвы. Кстати, в спектакле заняты не только подростки, но также учителя и директор детского дома.