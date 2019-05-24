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Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО

23 мая на пешеходной части улицы Пушкина интегрированный театр-студия «Круг II» представила новый танцевальный эксперимент с шестами и пространством «Грани».

В программе были использованы древние ритуальные кельтские, шотландские, африканские танцы с мечами и танцы несуществующих народов. Рассекая пространство палками, как некогда мечами, танцоры ткали незримый узор.

В необычном шоу были заняты 15 человек, в том числе 2 музыканта.

Добавим, что все мероприятия фестиваля, включая концерт «Воздух джаз» бесплатны для зрителей. При этом иметь пригласительный билет - необязательно. Как уверяют организаторы, места хватит всем желающим.

Напомним, впервые фестиваль «Другое искусство» проводился в 2016 году. Автор и продюсер фестиваля - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Другое искусство» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Центр лечебной педагогики, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Я и Ты», при участии ведущих специалистов в области педагогики и реабилитации.