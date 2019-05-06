Сцена / Фестивали

Около 300 человек примут участие в фестивале «Другое искусство» в этом году

Порядка 200-300 участников примет в этом году фестиваль «Другое искусство» в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщили организаторы на пресс-конференции, посвященной этому событию.

По словам автора и продюсера фестиваля, кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева, в этом году фестиваль проводится в четвертый раз, при этом организаторы не изменили концепцию, вектор фестиваля. «Мы не меняем традиции, стараемся их соблюдать, - подчеркнул Дмитрий Месхиев. - Фестиваль за эти годы полюбили не только псковичи, о нем знают за пределами региона, о нем знают профессионалы, они стремятся на фестиваль и даже есть переобъем желающих, мы вынуждены выбирать, кому-то отказывать, переносить некоторые коллективы на следующие разы. Таких фестивалей в стране немного. Он охватывает разные особенности развития, разные направления искусства».

Директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев сообщил, что изначально критерии участия в фестивале вырабатывались так, чтобы среди участников могли быть люди с инвалидностью разной формы, учитывая их интерес к искусству, участие в мероприятиях, связанных с искусством. «Каких-то жестких требований мы никогда не выдвигали, - заметил Андрей Царев. - Артисты, которые к нам приезжали, вызывали восторг и уважение со стороны и обычных зрителей, и профессионалов. В этот раз нам приходится ограничивать количество тех, кто хочет участвовать. Нас радует, что фестиваль приносит удовольствие и вызывает желание приезжать. Приезжают даже зрители из других регионов».

Как сказала директор фестиваля «Другое искусство» Марина Николаева, у организаторов действительно нет особых критериев, но есть видение общей структуры фестиваля. «Это могут быть и профессиональные, и любительские коллективы, - добавила она. - На большую сцену мы приглашаем зрелищные масштабные коллективы, потому что это соответствует площадке. Поступали заявки постоянно, даже тогда, когда программа была уже сформирована, были заявки из Петрозаводска, Череповца, мы будем иметь их в виду на следующий год».