Общество

Эксперты псковского фестиваля «Кроха-фест» приступили к отбору заявок

Завершил прием заявок I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест», который состоится с 9 по 14 декабря 2025 года в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина – филиале Национального драматического театра России (Александринского театра), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Изображение: Псковский академический театр драмы имен А. Пушкина

Организаторы фестиваля получили заявки из различных регионов России – как от государственных драматических театров, театров юного зрителя, театров кукол, так и от независимых театральных проектов. Экспертный совет фестиваля отберет 12 спектаклей, которые станут участниками и конкурсантами.

Экспертами «Кроха-феста» стали театральный критик, исследователь театра кукол и театра для детей, эксперт и куратор фестивалей, ридер конкурса драматургии «Маленькая Ремарка», автор подкаста «Куклонаваждение», руководитель проектного отдела Московского театра кукол Анна Казарина, театровед, драматург, кандидат искусствоведения, заместитель директора Тверского ТЮЗа, творческий куратор Московского Открытого театра кукол, доцент Высшей школы сценических искусств Константина Райкина Алексей Гончаренко и арт-директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Андрей Пронин.

Список спектаклей-участников конкурсной программы фестиваля будет объявлен в первой декаде октября.

В театре напомнили, фестиваль «Кроха-фест» задуман как профессиональный конкурсный смотр спектаклей, созданных в жанре так называемого бэби-театра – иммерсивного (вовлекающего зрителя в действие) театра для зрителей, еще не достигших школьного возраста. По условиям организаторов, поучаствовать в конкурсе смогут бэби-спектакли, созданные в России в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2025 года.

Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим спектаклям фестиваля Гран-при, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшее художественное оформление и специальный приз.

«Кроха-фест» пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером является Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Результаты и программа будут опубликованы на официальном сайте театра.