Сцена / Из первых уст

«Золотую маску» актриса Псковского драмтеатра Дарья Чураева получит по почте

«Золотую маску» актриса Псковского драмтеатра Дарья Чураева получит по почте, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, объяснив это ограничительными мерами, принятыми в стране в связи с коронавирусом.

«"Золотую маску" мы теперь получим только по почте. Не вижу в этом ничего страшного — важен сам факт», - отметил гость студии. К престижной премии команда Псковского драмтеатра, по его словам, шла, «на удивление, недолго». «Мы с моей командой начали делать этот театр всего три года назад и дошли за три года до высшей театральной премии. Многие театры десятилетиями пытаются прорваться в лонг-лист — не то что получить "Золотую маску". Это был стремительный путь за наградой», - сказал Дмитрий Месхиев.

По его убеждению, «получение премии для всей псковской культуры - беспрецедентная история, для нашего театра - очень важная, особенно в преддверии объединения с Александринкой». «То, что мы туда придем как лауреаты "Золотой маски", важно для нашего театра, для его позиционирования в жизни страны. Многие годы псковский театр был на задворках, и, я не думаю, что кто-то воспринимал его как хотя бы отдаленного номинанта на эту историю, особенно если учесть, какие у нас конкуренты были. Это главнейшие театры страны. Театр Вахтангова, Кирилл Богомолов — серьезные ребята», - отметил Дмитрий Месхиев.

Также он признался, что и сам не думал, что театр получит премию. Даже церемонию присуждения премии он смотрел 10 ноября «одним глазом», расхаживая по кухне. «Мы гордый, но маленький театр из маленького города. И я не ожидал, хотя в тайных помыслах и понимал, что, если мы и получим "маск"», то, скорее всего, это будет либо Виктор Яковлев за лучшую мужскую роль второго плана, либо Даша Чураева за лучшую женскую роль второго плана,- рассказал он. - Если бы мы выскочили за лучшую режиссуру или лучший спектакль, это была бы слишком феноменальная история, похожая на блат».

Напомним, 10 ноября стало известно о победе актрисы Псковского драмтеатра Дарьи Чураевой в театральной премии «Золотая маска». Она получила премию в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Марьи Антоновны в спектакле Петра Шерешевского «Ревизор».

Эта постановка была представлена в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

Премьера «Ревизора» состоялась 6 сентября 2018 года.