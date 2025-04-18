Сцена / Из первых уст

Дмитрий Месхиев: Учреждения культуры должны сотрудничать с местным бизнесом

Взаимодействие учреждений культуры и регионального бизнеса должно строиться не столько на финансовом участии компаний, сколько на взаимовыгодном партнёрстве, направленном на социальное сотрудничество. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» высказал кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

«С моей точки зрения, учреждения культуры, особенно в регионе, должны сотрудничать с местным бизнесом. Я давно искал точки соприкосновения не для получения денег, хотя это неплохо — помогать учреждениям культуры, например, компаниям, связанным с туристическим бизнесом», — отметил Дмитрий Месхиев.

Он подчеркнул, что основное внимание должно быть сосредоточено на культурных предложениях региона: «Потому что едут к нам в театр, а не в гостиницу, едут в музей, а не в гостиницу, едут в Изборск или в Печоры, а не в конкретную гостиницу, ее только выбирают по достатку».

Дмитрий Месхиев также высказал свое мнение о традициях сотрудничества между бизнесом и культурой: «Бизнес испокон веков сотрудничал с учреждениями культуры. И с "Деловой Россией" мы нашли общий язык, точки соприкосновения, потому что я не сторонник спонсорства, где бизнес дает спонсорские деньги, а театр выполняет их пожелания. Мы тоже можем предложить многое».

Гость студии заверил, что речь идет именно о социальном сотрудничестве: «Я очень рад, что мы начали сотрудничать. Сейчас мы ведем переговоры еще с некоторыми крупными организациями финансового плана в регионе. Я надеюсь, что у нас еще будут партнеры».

Напомним, церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Псковским академическим театром драмы им. А.С. Пушкина и Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялась 8 сентября.