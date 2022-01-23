Псковский театр подает заявку на гастроли в Донецк и собирается осенью в Уругвай

Псковский театр драмы готовит заявку в Министерство культуры на гастроли в Донецк. Об этом в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил худрук театра Дмитрий Месхиев.
На этой неделе в Пскове состоялись гастроли Донецкого молодежного театра, отметившего в прошлом году 50-летний юбилей. Артисты из Донбасса 11 и 12 апреля представили две постановки: «Человек из Подольска» и «Как боги». Псков стал одним из 16 российских городов, где труппа дает представления.
Также худрук псковской драмы сообщил об отмене гастролей в Крым из-за закрытого воздушного сообщения с полуостровом. Зато артисты все еще надеются на осенние гастроли в Уругвай, куда Псковский театр драмы пригласили со спектаклям «Дядя Ваня» на фестиваль, посвященный творчеству Чехова. Поездка в Южную Америку находится под угрозой срыва из-за последних логистических сложностей, не позволяющих доставить декорации.