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Псковский театр подает заявку на гастроли в Донецк и собирается осенью в Уругвай

Псковский театр драмы готовит заявку в Министерство культуры на гастроли в Донецк. Об этом в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил худрук театра Дмитрий Месхиев.

«Если Минкульт одобрит нашу поездку, я своих соберу незамедлительно», - заявил он.

На этой неделе в Пскове состоялись гастроли Донецкого молодежного театра, отметившего в прошлом году 50-летний юбилей. Артисты из Донбасса 11 и 12 апреля представили две постановки: «Человек из Подольска» и «Как боги». Псков стал одним из 16 российских городов, где труппа дает представления.

«Как только мне позвонили из Минкульта, естественно, я сказал, что мы готовы принять театр из Донецка. Открыли перед ними свои двери, - сказал Дмитрий Месхиев. - Мы с коллективом очень долго разговаривали, я много вещей узнал, подтверждающих позицию нашей страны. Люди восемь лет жили под обстрелами, играли, работали, дети привыкли к постоянной пальбе. Мне один актер сказал, что даже дети различали, какой снаряд летит. Представляете, в этом жить? При этом они жизнерадостные люди, живущие надеждой. У меня и так все в голове было на месте, а теперь сильнее убеждение, что все правильно».

Также худрук псковской драмы сообщил об отмене гастролей в Крым из-за закрытого воздушного сообщения с полуостровом. Зато артисты все еще надеются на осенние гастроли в Уругвай, куда Псковский театр драмы пригласили со спектаклям «Дядя Ваня» на фестиваль, посвященный творчеству Чехова. Поездка в Южную Америку находится под угрозой срыва из-за последних логистических сложностей, не позволяющих доставить декорации.