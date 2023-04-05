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Получившая «Золотую маску» псковская артистка поблагодарила зрителей за поддержку

Получившая «Золотую маску» артистка Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Наталья Петрова поблагодарила зрителей за поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Фото: пресс-служба национальной премии «Золотая маска»

«Примите, пожалуйста, от меня безграничную благодарность. Ваша поддержка, ваша вера в нас, ваша любовь бесценны! Слова, цветы и аплодисменты, глаза каждого человека в зрительном зале важны и дороги для нас. Но в значимый момент вы были с нами даже в мыслях. Сердце разрывается от радости. Это счастье! Огромное спасибо! Обнимаю вас», – обратилась она к театральной публике.

Напомним, спектакль боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова).

Как отметили в театре, на такое обращение ее вдохновила колоссальная поддержка псковичей: сотни комментариев оставляли зрители в комментариях во время прямой трансляции (в какой-то момент другие зрители даже написали: «Псков, угомонитесь!». 1696 лайков, 87 комментариев и 31 тысячу просмотров набрал один из постов о лауреатах из псковского драмтеатра.

В аэропорту труппу встречали зрители и сотрудники театра с цветами, шарами и плакатами.