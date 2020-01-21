Блоги / Александр Савенко

Послал так послал

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Ну что — премьер-министр Медведев ушел, генпрокурор Чайка - тоже, и только посвящавший им свои расследования оппозиционер Навальный продолжает требовать перемен.

Это шутка из социальных сетей, где продолжают обсуждать «революцию сверху» и другие громкие новости этой недели. О них сегодня и будем говорить. В среду Владимир Путин выступил с ежегодным посланием — и, как говорится, послал так послал. Если, а вернее сказать - когда, предложенные президентом поправки в Конституцию вступят в силу, изменятся сами основы политической системы России. Новелл достаточно много — в Конституции появляется Госсовет, усиливается роль Госдумы, Совета Федерации и т. д. - при этом ослабляется роль президента. Политологи на все лады обсуждают причины и следствия перемен, заявляют о «тренде переходного периода», «трансферном окне» и «транзите от Путина к Путину».

Определения разные, но смысл один: Владимир Путин, срок президентских полномочий которого истекает в 2024-м, никуда не уйдет. При этом возможных сценариев обозначается несколько. Одна из версий — он возглавит Госсовет, роль которого становится более значимой; по другой версии, он может сохранить за собой пост руководителя Совета Безопасности. Сам президент каких-то однозначных сигналов на этот счет не дал и подобно герою известной легенды - основателю Себежа, который нарезал сыновьям участки, после чего сказал «Себе ж возьму вот эту землю», поступать не стал. Оставил поле для маневрирования и дал наблюдателям возможность комментировать, кто во что горазд, выдвигать различные версии и приходить к диаметрально противоположным выводам.

Показательна ситуация с отставкой правительства. Она последовала сразу за посланием президента — кабмин во главе с Дмитрием Медведевым ушел, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Очевидно, что всё это связано с теми изменениями, о которых я уже сказал — правительство превращается в технократическое, неполитизированное, не связанное напрямую с партией власти. Господин Медведев, напомню, не то что был связан с «Единой Россией» — он многие годы является ее председателем и, как сейчас заявляют в партии, сохранит этот пост. И вот тут интересно, насколько по-разному интерпретируется отставка. С одной стороны, звучит мысль о том, что премьер-министра и его правительство «слили», причем, сделали это неожиданно, поставив всех, в том числе самих членов кабмина, перед фактом.

Еще с утра правительство работало и строило планы, а потом — трах-бабах, и нет его.

С другой стороны, звучит версия о том, что Медведев остается в роли преемника, при этом перестает нести бремя негатива за эту неблагодарную работу, остается серьезной политической фигурой — и назначение на только что введенную должность замруководителя Совета безопасности, то есть заместителя Владимира Путина (а ля вице-президент), всё это подтверждает. Так считают многие московские политологи, а что касается псковичей, то здесь каких-то особых ожиданий нет. По крайней мере, об этом свидетельствуют предварительные результаты опроса на сайте ПЛН. Получено более 1200 ответов, лидирует вариант «Особых ожиданий нет, но приветствую уход Медведева» - так ответили более 43 процентов. Почти треть респондентов просто ничего не ждет от смены правительства.

Отставка Медведева с поста премьер-министра актуализировала проблему будущего партии «Единая Россия» (есть ли у нее будущее - и какое). Опять заговорили об объединении различных сил в новую суперпартию власти, слиянии ЕР с ОНФ в некую президентскую структуру, наконец, об обновлении первых лиц партии. В этом контексте упоминается и имя нашего сенатора, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Кто-то видит его в потенциальных сменщиках Медведева и новым молодым лидером партии, который поведет колонны на завоевание конституционного большинства в Госдуме-2021, а кто-то, напротив, предрекает печальный финал его политической карьеры. Короче говоря, у политологов и завсегдатаев телеграм-каналов есть огромное поле для прогнозирования и «жонглирования» версиями.

Возвращаясь к разговору о заявленных президентом переменах, повторюсь: очевидно, что эти предложения ослабляют роль президента — и Россия впервые перестает быть суперпрезидентской республикой, которой она фактически является по Конституции 1993 года.

Казалось бы, именно этого всегда требовала демократическая оппозиция - мол, у нашего суперпрезидента полномочий больше, чем у царя-батюшки.

Однако политики либерального толка, в том числе и псковский яблочник Лев Шлосберг, путинскими инициативами недовольны. Говорят, никакое это не ослабление президентских функций и роли парламента, как истинного органа народного представительства, а на самом деле это - хитрый план Кремля по консервации власти. Тут как в истории с Медведевым и Чайкой, о которых я уже говорил, оппозиция всё равно недовольна. В целом же политический класс президентские задумки радостно поддержал. Из опрошенных ПЛН псковских политиков всех видов и мастей никто, кроме уже упомянутого Шлосберга, против не выступил.

Так или иначе, мы переходим к парламентско-президентской республике с высокой долей управляемости. При этом любые сравнения с другими государствами, где существует эта модель, не совсем корректны — у нас свой путь, всё тут имеет значение — от конкретных персон на тех или иных позициях до «духовных скреп», вековых традиций «глубинного народа» и «ценностей, которые всех нас объединяют». В любом случае, перемены грядут — Конституция изменится, а вместе с ней и вся система власти. Собственно, в Основном законе должны быть закреплены «принципы единой системы публичной власти», от самой вершины вертикали до органов местного самоуправления, полномочия и реальные возможности которых должны быть расширены. Вместе с тем МСУ, до настоящего времени не входящее в систему государственной власти, должно стать частью той самой «единой системы публичной власти».

Как известно, уже создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Тема важная — и закономерно, что Псковская Лента Новостей запустила проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию.

http://pln-pskov.ru/society/366730.html

Редакция ПЛН призывает читателей активно участвовать в новом проекте — и не медлить. Ибо всё происходит стремительно. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, голосование по поправкам в Конституцию может пройти уже 12 апреля. Пакет документов, внесенный президентом, уже опубликован. В общем, всё ускорилось — и некоторые не исключают, что «трансфер» на самом деле ближе, чем было принято считать, и парламентские выборы могут состояться не в следующем 2021-м, а уже в этом году. Впрочем, ясности на этот счет нет — вот и спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Псков не дал однозначного ответа на вопрос о возможности досрочных парламентских выборов.

Очевидцы его встречи с псковским партхозактивом рассказывают, что вопрос на эту тему, заданный депутатом Псковского областного Собрания от ЛДПР Антоном Минаковым, господину Володину явно не понравился. И он потом еще несколько раз вспоминал об этом и все попрекал любопытного либерал-демократа. Даже пообещал сообщить о произошедшем лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. А на заданный вопрос председатель Госдумы, кстати, так и не ответил.

Кстати, затем последовало своеобразное продолжение. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила: в Кремле не исключают досрочного проведения выборов в парламент. Как заявил собеседник издания, самороспуск поможет Госдуме «снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил «трезво оценивать» слухи о возможных досрочных выборах в Госдуму. «Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время», — сказал он. В ходе пленарного заседания Госдумы Жириновский возмутился сообщениями зарубежных масс-медиа о возможном роспуске нижней палаты парламента. Он призвал «не слушать и не идти на поводу» у этих домыслов. С ним согласился и спикер. Володин отметил, что эти сообщения сначала появились на лентах зарубежных информагентств, а затем их подхватили российские СМИ. При этом, по словам председателя Госдумы, нигде не указаны источники информации. Публикации иностранных изданий о возможном досрочном роспуске Госдумы он назвал вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер ГД, отчасти дав понять, чем объяснялась его реакция на вопрос псковского либерал-демократа. Вот так мы перешли к еще одной центральной теме прошедшей недели, уже региональной повестки — безусловно, приезд Володина, ныне по своему статусу четвертого человека в российской власти - председателя Госдумы, а прежде — кремлевского куратора внутренней политики — заслуживает того, чтоб об этом поговорить подробно. Чем мы и займемся в следующем блоке нашей программы.

Визит Вячеслава Володина пришелся на выходные. В воскресенье, когда православные отмечали Крещение Господне, спикер парламента был в Псково-Печерском монастыре, а в субботу он находился в Пскове и съездил на территорию особой экономической зоны «Моглино». Помимо прочего, наговорил хороших слов губернатору Михаилу Ведерникову (хвалил за работу по созданию благоприятного инвестиционного климата) и пообещал поддерживать Псковскую область на федеральном уровне. Как уже было сказано, в рамках визита прошла встреча Володина с региональным активом — депутатами областного собрания, сотрудниками администрации, главами районов. Представители местного политического класса имели возможность задать свои вопросы и озвучить волнующие их проблемы, общение продолжалось более трех часов. Пожалуй, главный месседж, адресованный местным чиновникам и депутатам таков: Ответственность за исполнение поручений президента лежит на всех нас, на каждом.

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Уже в понедельник, 20 января, губернатор Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросам реализации послания президента, и первым делом проинформировал: мол, по итогам рабочего визита в регион спикера Государственной Думы Вячеслава Володина достигнута договоренность по ряду острых для региона вопросов, в том числе по снижению долговой нагрузки на бюджет. Госдолг — это, как известно, одна из главных проблем региона, тормоз для развития. При этом Михаил Ведерников потребовал от участников совещания по реализации президентского послания не то, что готовиться к изменениям, но и действовать на опережение — дескать, таковы новые стандарты госуправления. И здесь приведу цитату из выступления Михаила Ведерникова: «Значительная доля изменений еще ждет своей законодательной формы на федеральном уровне. В основной своей массе они появятся в марте, однако это не значит, что нам предстоит до весны спокойно ждать указаний сверху. Вообще слова „спокойно“ и „ждать“ из нашего рабочего лексикона давно пора исключить». Насколько региональный актив готов к такой работе и вообще как будет меняться ситуация — пока вопрос открытый. Как говорится, будем наблюдать — время покажет и расставит по своим местам.

На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.