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Блоги / Константин Калиниченко

Я - Главный Архитектор. Вот мы и встретились…

16.08.2019 13:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

И у вас очень много вопросов…
Архитектор из к/ф «Матрица»

Пару дней назад псковичей накрыло долгожданное известие - в Пскове наконец-то выбрали нового главного архитектора города. Зовут его Евгений Скачков. Событие это, надо сказать, неоднозначное. С одной стороны, город так долго обходился без главного архитектора, что мы стали забывать имя его незадачливого предшественника. С другой, концепция застройки города в последние годы такова, что с появлением главного по городской архитектуре связывались по сути последние надежды, что планировку и застройку Пскова получится как-то направить в цивилизованное русло.

Евгений Скачков

На этот счет вообще есть большие сомнения. Вообще в Пскове очень любят поговорить про правильную архитектуру. Особенно много стали эту тему развивать после того, как псковичи начали активно выезжать за границу. Для многих было настоящим культурным шоком увидеть, что даже в соседней Эстонии существует прекрасная современная архитектура, при том, что и свою старину и историческое наследие они умеют отлично сохранять и использовать. Возвращаясь с покупками в родной Псков, граждане с гневом взирали на творящееся тут архитектурное и градостроительное убожество.

Современный Тарту

Напомню, когда в Пскове после очень долгого перерыва появился главный архитектор Сергей Кондратьев, по этому поводу в разрозненных рядах местной общественности случился невиданный ранее приступ оптимизма. Местами казалось, что вообще все проблемы и беды городской застройки, архитектуры и в целом градостроительной политики были связаны исключительно с отсутствием главного архитектора. Многие наивно полагали, что, если на эту должность назначить толкового архитектора, известного своими проектами, желательно еще и псковича, то все сразу тут наладится. И центр исторический преобразится, и новые микрорайоны начнут планироваться и застраиваться по всем правилам современного градостроения. И ведь г-н Кондратьев подходил по всем параметрам и казался весьма подходящей фигурой.

Что было дальше, мы все отлично помним. Главный архитектор оперативно пропал из медийной повестки и превратился в очередного безликого чиновника, чьей функцией являлась постановка какой-то очередной подписи на листе согласования очередного типового проекта из серого советского прошлого.

Как не было нормальной внятной градостроительной политики, так она и не появилась.

«Точечная» застройка никуда не делась - как и в прежние годы, застройщики норовили воткнуть очередной дом на любом относительно пригодном пятачке земли. Микрорайоны по-прежнему застраивались по принципу гетто. Центральная (а прямо сказать, единственная) идея любого проекта заключалась в максимальном количестве жилой площади на минимуме пространства. Дома лепили, как говорится, друг другу «в окна». Микроскопическая дворовая территория мгновенно превращалась в стихийную парковку, где кроме машин ничему просто не оставалось места. Типовые и одинаково бестолковые детские площадки в этих условиях выглядели откровенной насмешкой над здравым смыслом. В условиях, когда в дворовых проездах такое движение, что впору устанавливать светофоры и наносить дорожную разметку, только законченный мизантроп может отправить своего ребенка играть на детскую площадку.

Хорошо, предположим, у главного архитектора не получалось разобраться с текущими вопросами, но, быть может, в этот момент велась работа по системному гармоничному проектированию будущего Пскова? Увы, здесь тоже прорывов не отмечено, и всех неравнодушных ждет традиционное разочарование. За единичными исключениями и сегодня продолжается типовая застройка по лекалам и проектам 1970-х годов, а от убийственной для городской инфраструктуры концепции «спальных районов» никто и не думал отказываться.

Новых проблем прибавлялось с каждым днем, при том, что от старых-то избавиться никак не получалось. В части дизайн-кода города творился кромешный «ад и Пакистан». К аляповатым вывескам псковских доморощенных ларечников прибавились логотипы торговых сетей, постепенно захватившие едва ли не все визуальное пространство города. До решения вопроса о специальных рекламных тумбах и стендах для временных объявлений руки тоже не дошли. Как следствие, весь этот рекламный мусор приклеивался на любую сколько-нибудь подходящую поверхность, а то и просто приколачивая гвоздями к деревьям в центре города. Творилось это как в отсутствии главного архитектора в городе, так и при его наличии. Если Сергей Кондратьев и имел на тему дизайн-кода какое-то мнение, то всем заинтересованным сторонам оно было совсем не интересно.

То, что проект под условным названием «главный архитектор Пскова» полностью провалился, стало ясно задолго до отставки г-на Кондратьева, которая прошла в целом тихо и незаметно в ноябре 2018 года.

Никто по этому поводу не расстроился. Кстати, как только Сергей Кондратьев покинул кресло чиновника, он тут же спроектировал замечательную и очень гармонично вписавшуюся в окружающее пространство церковь при Псковской городской больнице. Так что существует вероятность, что дело тут не в человеке и его творческих способностях, а в том, что пост главного архитектора не дает никаких реальных полномочий, а творческого человека натурально вяжет по рукам и ногам. При таком раскладе на этот пост можно назначить кого угодно, хоть Фрэнка Гери, хоть Эдриана Смита, хоть самого Оскара Нимейера из могилы достать. Но если верхние люди видят в нем простого «согласователя» и «громоотвод» для устаревших и максимально дешевых проектов типовой застройки, то плачевный результат гарантирован. Впрочем, хватит истории.

Наш новый главный городской архитектор Евгений Скачков производит сегодня исключительно благоприятное первое впечатление. Напомню, что его предшественник на ранней стадии также вызывал оптимизм. Не вызывает сомнения, что Евгений Скачков, не будучи псковичом, тем не менее очень хорошо представляет город, особенности его исторического развития и территориального планирования.

«Центральная часть Пскова мне напомнила тот город, в котором я родился, город Душанбе. Своей «плановой и невысокой» застройкой, тихими и масштабными улочками и спокойными фасадами. Псков состоит из четырех исторически сложившихся частей: центр Пскова (Псковский Кремль), Запсковье, Завепичье, Завокзалье. В каждом из них присутствуют свои особенности и «изюминки», закрепленные архитектурными массами и историческими и современными доминатами, и которые интенсивно используются транспортными улицами и «водными магистралями…».

Что ж, не будем на этом этапе излишне придирчивыми, хотя, полагаю, многие задумались, какие такие «изюминки» и «исторические доминанты» есть, например, на Завеличье или в Завокзальном районе. Вряд ли имелись в виду такие «доминанты» как «Два капитана» на 4-х углах или знаменитая пивная «На Лепешах». Да и сравнение с солнечным Душанбе для псковичей вряд ли несет позитивный оттенок, ибо в большей мере отсылает не к архитектуре Средней Азии домонгольского периода, а к бесчисленным толпам беженцев и гастарбайтеров.

 
Современный Псков (фото: РИП Провинция.ру)
«Хотелось, чтобы единство в композиции застройки города, в перспективе приобретало не только свободно сложившиеся по характеру градостроительные элементы, но и вновь создаваемые, по продуманному, профессиональному замыслу архитекторов и авторов генерального плана города Пскова. А с жилыми «спальными» микрорайонами есть большое желание поработать цветными красками, пастелью и акварелью…».

Вот насчет поработать цветными красками в спальных районах - это очень правильное, на мой взгляд, решение. Любой, без исключений, псковский «спальник» - это гимн фантастической безликости и апофеоз безвкусицы. Мне кажется, те, кто придумал спальные районы, были совершеннейшими мизантропами и ненавидели человечество как вид. Но реальность такова, что подавляющее большинство псковичей живут именно в таких условиях. Раз уж нет возможности снести весь этот градостроительный кошмар, нужно постараться как-то приспособить его для жизни, сделать чуточку более дружелюбным и жизнерадостным. Яркие краски, стильные граффити - известный и прекрасно себя зарекомендовавший во многих странах способ борьбы с серой архитектурной действительностью.

Граффити в Вене (фото kurier.at)

А вот на предмет Генплана есть немалый скепсис. Проблема тут не в самом Генеральном плане Пскова - он-то как раз вполне современный и актуальный документ. А в том, что Генплан в Пскове, что дышло - редкая сессия Псковской городской Думы обходится без того, чтобы в генеральный план города не вносили каких-нибудь изменений. В итоге Генплан вроде бы есть, но вертят им, как хотят и меняют в угоду совершенно сиюминутным прихотям. Евгения Скачкова, полагаю, в этом вопросе ждет немало неожиданного…

Думаю, что многое предстоит новому главному архитектору Пскова узнать и про одиозную группу общественников, известных под собирательным образом «защитники исторического Пскова». Дело не в конкретных сюжетах последнего времени и даже не в том, что эта группа товарищей противодействует по сути любой идее модернизации исторической части Пскова.

Проблема, прежде всего, в том, что т.н. «защитники Пскова» давно присвоили себе право быть истиной в последней инстанции, определять, что является искусством, а что нет, что достойно появиться в городе, а чему, по их мнению, здесь нет и не может быть места.

Эти «эксперты», «радетели за историческое наследие» и прочая «архитектурная белая кость» - настоящие мастера по части вставлять палки в колеса любой идее современного и актуального развития города. Главному архитектору города они точно не дадут скучать.

И последнее. Цитата:

«Приоритетной задачей ставлю для себя не навредить «новым строительством» как в историческом центре, так и в фоновой застройке спальных микрорайонов города. А крупнопанельному домостроению придать индивидуальность и колористическое разнообразие, которого явно так не хватает».

В теории это звучит просто как песня. Ей-богу, хочется сказать: «Парень, где же ты был раньше? Мы ждали именно тебя!» Но мы, псковичи, давно привыкли, что «чем громче въезд, тем тише отъезд». Правильные мысли, концептуальное мышление или, как говорит Евгений Скачков, видение, в нашем городе не раз разбивались о псковскую объективную реальность.

Вот и получается, что сегодня на одной чаше весов - главный архитектор Пскова Евгений Скачков с правильным пониманием развития современного города, системным видением городского планирования и градостроительной политики. А на другой - чиновничий дилетантизм и безынициативность, примитивизм застройщиков, не желающих что-либо менять в привычных правилах игры, да группа «полузащитников», которые сами толком никаких идей не генерируют, зато отлично умеют «не пущать».

В таких условиях новый главный архитектор Евгений Скачков приступил к исполнению обязанностей. Опыт подсказывает, что питать иллюзий совершенно не следует. Псков давно и упорно идет по неверному пути. За единичными исключениями здесь строится все самое дешевое, морально устаревшее и убогое. Это «ложное движение» мы наблюдаем из наших окон. И нет, в общем-то, никаких оснований предполагать, что этот вектор изменится. Но надежда умирает последней. Поэтому давайте пожелаем Евгению удачи, надежных союзников и твердости в отстаивании своих идей.

Константин Калиниченко 

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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