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Новое место в Пскове, где можно расстаться с правами

Серо и буднично произошло важное изменение на Запсковье. Сиреневый бульвар пополнил список улиц Пскова с односторонним движением. Ленточек никто не резал, объявлений в СМИ не делали.

Изменение нельзя назвать спонтанным. Соответствующее решение городская комиссия по безопасности дорожного движения вынесла еще в сентябре (исполнение получилось оперативное, в отличие от улицы Гоголя, где все давно решено, но не сделано).

Все, кто умеет читать новости в интернете, помнят: поводом для изменения стало введение в эксплуатацию улиц Юности и Инженерной. Формально приемка новой дороги не состоялась, но пользователи дороги успели оценить ее преимущества и недостатки.

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Решение о введении одностороннего движения комиссией в конкретике не рассматривалось. Получилась некоторая интрига: по какой из половин улиц куда направят движение?

Реализованный вариант оказался самым предсказуемым. Собственно улица Сиреневый бульвар, проходящая вдоль пятиэтажных домов и детской стоматологии, теперь позволяет двигаться от проспекта Энтузиастов по направлению Юности. Вторая половина, примечательная гаражами и платной автостоянкой, позволяет проехать в обратную сторону.

Что здесь плохого? Местные жители избегают перекресток улиц Труда и Звездной с мудреным светофором. Гораздо быстрее и удобнее сообщаться с центром города через Сиреневый бульвар и улицу Олега Кошевого. Теперь придется сделать лишний крюк сначала вокруг бульвара, потом через Энтузиастов и Белинского. Таким образом, вместо одного потенциально опасного места (перекресток Энтузиастов - Кошевого) придется проехать четыре потенциально опасных пересечения: Сиреневый - Юности, Сиреневый - Энтузиастов, Энтузиастов - Белинского, Белинского - Кошевого. Поэтому нововведение может создать новые опасные ситуации.

Просто не могу удержаться кинуть камень (в данном случае кусок асфальта) в «огород» планировщиков дорожных ремонтов. Очень неудобно, что расхваленный ремонт улицы Белинского выполнен не полностью. По какой-то причине (экономия средств?) заказчик работ не включил в ремонт участок улицы от Энтузиастов до Олега Кошевого.

Положительный момент введения одностороннего движения: стало больше оборудованных пешеходных переходов на Сиреневом бульваре.

Правда, понижение бордюра и дорожки не везде совпадают. Конечно, это не смертельно - редкие мамки или папки пойдут гулять с коляской в гаражи. Несоответствия, скорее, говорят о качестве подготовки работ. Едва ли вообще в природе существует какой-либо проект.

Можно помечтать о снятии излишних ограничений на стоянку автотранспорта на Сиреневом бульваре. Если кто-то вспомнит про мешающий уборке брошенный транспорт, советуем обратиться за опытом к дорожникам. Они оказались знатоками неких чудодейственных рецептов, позволяющих шустро убрать раздражающий автохлам. Сейчас стоянка транспорта у детской поликлиники запрещена. Людям очень неудобно занимать очередь за номерком в 2 часа ночи. А в машине можно погреться рядом с очередью. Опять же, палатку ближе нести.

Главный позитивный итог ремонта дороги на Сиреневом бульваре - действующую дорожную сеть пополнила еще одна улица с хорошим покрытием. Новая дорога - это всегда хорошо. Есть где пробки объехать.

Во всем этом благолепии есть и нечто плохое. Долгое время Сиреневый бульвар был маленькой уютной городской окраиной. В малолюдном и слабо оборудованном сквере гуляют с колясками, с собаками. Немало людей с палками для ходьбы.

Нам тут обещают строительство новых многоквартирных жилых домов на Сиреневом бульваре. Рядом с очередным «муравейником» вырастут очередные «пятерочки» или «шестерочки». Жарить шашлыки станет негде.

Пока прекрасное «строительное» будущее не наступило, можно ездить по новой дороге. Главное - не перепутать разрешенные направления.

Денис Бахтин