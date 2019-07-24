Экономика

ФАС России: Рост цен на нефтепродукты - не сговор, а реальная ситуация на рынке

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов назвал «предвзятым суждением» то, что служба не обращает внимания на гигантов нефтяной индустрии и газовой промышленности. Так Андрей Цыганов высказался по теме 26 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Топливно-энергетический комплекс - один из приоритетов нашей работы. И говорить о том, что на гигантов нашей нефтяной индустрии и газовой промышленности мы не обращаем внимания - это предвзято суждение, - отметил Андрей Цыганов. - Все они побывали в Федеральной антимонопольной службе. До настоящего времени эти компании - рекордсмены по размерам штрафов, уплаченных в бюджет, за нарушение антимонопольного законодательства. Было несколько дел о нарушении законодательства о конкуренции, когда нефтяные копании пытались установить монопольно высокую цену и создавали дискриминационные условия как для своих, так и для независимых заправочных станций, ограничивали перемещение товара по территории РФ. Был целый букет нарушений».

Замруководителя ФАС России добавил, что служба научилась доказывать эти нарушения.

«Дела каждой волны доходили до Верховного суда. А тогда еще - до Высшего арбитражного суда. И мы побеждали, причем даже после проигрышей в одной или двух промежуточных инстанциях. Потому что мы были абсолютно уверены, что правы, - подчеркнул Андрей Цыганов. - Сейчас, с нашей точки зрения, ситуация как в оптовом звене нефтепродуктов, так и на розничных рынках, существенно отличается в лучшую сторону, если сравнивать с тем, что было 10 лет назад. Да, цены растут. Но посмотрите динамику курса доллара и цены на бензин. Последняя - реально отстает».

Андрей Цыганов подметил, что Россия - не только серьезный производитель нефтепродуктов, но и серьезный их экспортер.

«Мы зависим от того, как в целом устроен рынок, и не можем создать отдельный от всего внутрироссийский рынок, - заявил замруководителя. - И государство предприняло серьезный цельный комплекс мер, чтобы избежать нарушений. Речь об особых правил установления акцизов и таможенных пошлин. Потому что ситуация меняется. Иногда внутренний рынок является преференциальным, более выгодным для компаний, осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов, а иногда - внешний. Поэтому и придуман механизм добалансировки этих рынков, чтобы состояние, близкое к равновыгодности, сохранялось».

Кроме этого, как отметил Андрей Цыганов, проект, связанный с развитием биржевой торговли на нефтяном рынке, - важный поддерживаемый и регулируемый государством процесс: «Цена, которая при хороших правильных правилах биржевой торговли устанавливается на биржевом рынке, - является более-менее приложенной к той, которая должна соблюдаться в честных прозрачных биржевых условиях. К этому добавляется и регистрация внебиржевых контрактов на бирже, чтобы понимать где та самая цена, которая должна скалываться на рынке. И синхронность изменений цен объясняется уже даже не сговором, а реальной сложившейся на рынке ситуацией.

Замруководителя службы подчеркнул, что на рынок единовременно действуют все факторы: глобальные и собственного регулирования.

«Но и в нашей практике всегда появляются случаи, когда мы находим черную кошку в черной комнате, но это происходит не на уровне теории заговора олигархов, которые собрались и грабят нас, а на уровне региональном. Когда местные микроолигархи договариваются между собой и создают искусственный дефицит нефтепродуктов, завышая цену. Или когда государственные чиновники по каким-то непонятным основаниям отдают приоритет одной компании, чтобы она обеспечивала целый регион», - заключил Андрей Цыганов.