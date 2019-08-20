Экономика

«Эхономика» c Дмитрием Ходасом. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Эхономика». Гостем студии стал генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец», компании-резидента ОЭЗ «Моглино» Дмитрий Ходас.

Ведущий Алексей Овчинников поговорил с ним о перспективах развития инвестпроекта «Сибирский гостинец», обсудил с ним, с чем связаны большие долги инвестора перед бюджетом (которые даже привели к иску Налоговой службы с требованием признать должника банкротом), если в случае с ОЭЗ «Моглино» декларировались всевозможные налоговые льготы, а также узнал, почему официальный запуск завода так долго откладывался.