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Экономика

Третий съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области пройдет 18 октября

10.10.2019 15:06|ПсковКомментариев: 0

Третий съезд союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» состоится 18 октября в большом банкетном зале спортивно-развлекательного центра «Простория». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП региона, съезд будет приурочен к 25-летию работы палаты.

В программу съезда включены обзор 25-летнего взаимодействия Торгово-промышленной палаты с региональными бизнесом и властью, выступления членов ТПП Псковской области с презентацией актуальных бизнес-предложений, выступления представителей ТПП РФ и региональных властей. Также на съезде будут проведены довыборы в состав Совета союза ТПП ПО и приняты новые члены союза. Кроме того, гостей мероприятия ждет концертно-развлекательная программа.

Третий съезд ТПП Псковской области начнет работу в 17.00. Начало регистрации в 16.00.

Добавим, что ТПП Псковской области зарегистрирована в августе 1994 года, хотя первое общее собрание, на котором присутствовали 16 предпринимателей Псковской области, занимавшихся внешнеэкономической деятельностью, прошло в 1993 году.

В настоящее время палата объединяет более 350 членов, среди них: предприятия различных отраслей промышленности (металлургической, нефтяной, машиностроительной, перерабатывающей, легкой, пищевой, сельскохозяйственной), коммерческие и некоммерческие организации, учебные заведения, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства.

Бессменным президентом с момента создания ТПП Псковской области является Владимир Зубов.

Теги: #торгово-промышленная палата псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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