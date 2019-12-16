Экономика

Фреш-маркет «Корзинка» хотят сделать «псковским ВДНХ»

Фреш-маркет «Корзинка», который в ближайшее время открывается в ТРК «Акваполис», должен стать своего рода ВДНХ в Псковской области. Такую идею закладывают в этот новый для Пскова формат торговли его создатели.

Как сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фреш-маркета «Корзинка» Сергей Ривош, подобный формат стал появляться в Москве в 2010 - 2011 годах, когда классические московские рынки переживали реновацию. «На их месте создавались новые торговые форматы, которые включали в себя гастрозону и зону реализации сельскохозяйственной продукции. По сути фреш-маркет - это симбиоз гастросоставляющей и рыночной составляющей, и он нацелен не только на профильную реализацию товаров, что возможно и в магазине», - отметил Сергей Ривош.

По его словам, концепция фреш-маркета подразумевает создание некого общественного пространства, куда люди могли бы приходить всей семьей в выходные и после работы, перекусить и купить свежие продукты. «Во главе угла лежит общественное пространство, потому что сыр и колбасу можно много где купить в Пскове. Но симпатичных общественных пространств, которые объединяли бы несколько позиций, в Пскове не так много, если не сказать, что нет совсем», - заметил гость студии.

«Когда мы только начали осмыслять проект несколько месяцев назад, в наших мечтах было создать некую «зону свежести», где можно было бы купить напрямую от производителя свежую рыбу, свежее мясо и свежие овощи в сезон. Не менее важно, чтобы псковичи могли все это купить в цивилизованных условиях. Не знаю, насколько мы можем это реализовать, и насколько наши партнеры в лице фермеров нам помогут, но в идеале хотелось бы там сделать своего рода ВДНХ в Псковской области. Все лучшее, что производит Псковская земля, в идеале хотелось бы представить именно там. Это была бы самая короткая дорога от производителя к столу. Идеальную «картину мира» мы видели именно так», - обозначил Сергей Ривош основной замысел создания фреш-маркета.

Одной из важных составляющих проекта, по его словам, является создание цивилизованных условий торговли в противовес уличной торговле в худшем ее проявлении.