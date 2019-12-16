Экономика

Аренда торговых мест в фреш-маркете «Корзинка» будет не дороже, чем на псковских рынках

Арендная плата за торговые места в фреш-маркете «Корзинка», который в ближайшее время открывается в ТРК «Акваполис», будет сопоставима по стоимости с арендой торговых мест на уличных рынках Пскова. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фреш-маркета Сергей Ривош.

«Мы стремились создать максимально комфортные условия как для покупателей, так и для продавцов, потому что довольный продавец - это довольный покупатель. Это вещи, которые связаны между собой. Поэтому оборудование торговых мест, места хранения, подсобки - все это продумывалось и делалось по аналогии с ведущими проектами, которые уже реализованы. Мы за максимальный комфорт для всех участников процесса. Если всем будет комфортно, значит и покупатель к нам пойдет, и продавец будет улыбаться, и все будет в порядке», - подчеркнул гость студии.

По его словам, фермер, который придет торговать в фреш-маркете, будет платить только за аренду торгового места. При этом стоимость аренды торгового места сопоставима с арендной платой на уличных рынках. «Никаких расходов за холодильное оборудование фермер нести не будет. Оно приобретено за наш счет. А фермер арендует торговое место и приносит с собой только весы, кассовый аппарат и терминал для эквайринга», - пояснил Сергей Ривош. Вопросы поддержания порядка - тоже компетенция руководства фреш-маркета.

«Более того, наша кадровая служба помогает арендаторам с подбором продавцов. Поэтому с нашей точки зрения продавцам созданы максимально удобные условия. Есть у тебя хороший товар - приходи и торгуй в комфортных условиях. Мне кажется, наш город этого заслуживает», - заключил он.