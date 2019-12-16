Экономика

В фреш-маркете «Корзинка» не будет заоблачных цен

В фреш-маркете «Корзинка», который в ближайшее время открывается в ТРК «Акваполис», не будет заоблачных цен. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фреш-маркета Сергей Ривош.

«Конечно же, мы не определяем ценовую политику наших партнеров, это было бы в корне неверно, в то же время я не жду от них сюрпризов по ценам. Часть фермеров работают на рынках города, им наш формат интересен, они в него верят, хотят расширяться и открывают у нас новую точку, поэтому их ценовая политика не изменится. Они приходят к нам на тех же или более комфортных условиях, чем на иных рынках, - пояснил гость студии. - Люди же понимают, что можно поставить цену, какую угодно, но тогда товар не будет реализован».

С арендаторами руководство фреш-маркета находится в тесном контакте, с каждым обсуждает, чем он торгует. «Поддержание внутреннего баланса спроса и предложения - наша задача, чтоб было понятно, какой у нас будет процент мясной продукции, какой - рыбной, молочной и так далее. Это важно для поддержания правильной экономической модели. Но каких-то чудес с заоблачными ценами, думаю, не будет», - отметил Сергей Ривош.

Кроме того, гость студии напомнил, что формат фреш-маркета выстроен таким образом, «чтобы человек приходил, за небольшие деньги мог арендовать место и комфортно торговать». «На том же рынке выходного дня люди торгуют в не очень комфортных условиях, а мы предлагаем им прийти, снять у нас торговое место на один день на тех же условиях, что вы стоите сейчас, только ваши постоянные покупатели приедут к вам в более комфортное место», - пояснил гость студии.

Также фреш-маркет намерен сотрудничать с арендаторами, которые реализовывали свою продукцию через интернет.