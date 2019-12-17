Экономика

Существование фреш-маркета и «Перекрестка» под одной крышей пойдет покупателям на пользу - Сергей Ривош

Существование фреш-маркета «Корзинка» и супермаркета «Перекресток» под одной крышей пойдет покупателям на пользу. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель фреш-маркета Сергей Ривош, отвечая на вопрос, не будут ли эти проекты конкурировать между собой.

«Мне кажется, что и да, и нет. Конечно, будут какие-то пересечения по товарным группам, но мне кажется, это будет во благо покупателю», - отметил гость студии. По его мнению, продуктовая матрица «Перекрестка» совершенно понятна. «Это достойный супермаркет - качественный, интересный, симпатичный, и я как потребитель очень рад, что он появился в Пскове. Думаю, и псковичи этому рады, судя по тому, как прошли первые дни после открытия. Это абсолютно честный и качественный магазин, которых много в крупных городах страны, и очень хорошо, что он пришел в Псков. Он предоставляет свободу выбора». - подчеркнул Сергей Ривош.

По его мнению, если «Перекресток» и фреш-маркет будут в чем-то конкурировать, то это пойдет потребителю только в «плюс». «Потом что, приезжая в "Акваполис", человек понимает, что может зайти в супермарет, купить набор привычных, понятных ему товаров, и при этом, если ему нужен иной формат, он дойдет два шага до фреш-маркета и купит там то, чего не в "Перекрестке", - пояснил гость студии. - Думаю, у нас даже существует поле для сотрудничества и совместных историй с "Перекрестком", и мы будем устраивать нашу общую жизнь под одной крышей таким образом, чтобы это было во благо покупателям и чтоб они приходили к нам с удовольствием, понимая, что перед ними весь диапазон выбора».

По мнению Сергея Ривоша, с точки зрения покупателя очень удобно - приехать в «Акваполис» и закупиться в «Перекрестке», фреш-маркете и расположенном между ними супермаркете товаров для дома. «Вот, собственно, и сложилась корзина потребления, и я уверен, что она более полная, чем ее в состоянии представить какой-то один, отдельно стоящий фреш-маркет», - заключил гость студии.