Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о работе псковских антимонопольщиков в период коронакризиса, о разработке резонансных дел, связанных с нарушением законодательства о защите конкуренции. Также Ольга Милонаец расскажет, учатся ли псковские чиновники на своих ошибках.

Вопросы гостье студии можно задать по телефону 56-73-72. Как обычно, на сайте Псковской Ленты Новостей можно посмотреть видеотрансляцию программы.