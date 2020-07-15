Экономика

Курс евро взлетел выше 82 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро взлетел выше 82 рублей. Это произошло впервые с 4 мая, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:00, евро торгуется на уровне 82,05 рубля. Доллар подбирается к 72 рублям, с начала сессии он вырос до 71,88 рубля, пишет «Лента.ру».

Изменения котировок происходят на фоне снижения стоимости нефти. Сорт Brent подошел к 43 долларам за баррель, а WTI — к 40,5 доллара. Причиной эксперты называют усиление опасений по поводу эпидемии коронавируса. В США вновь зарегистрировано рекордное количество случаев, а в Индии число заболевших превысило миллион человек.

Также на ситуацию влияет решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти с августа. Уровень сокращения снижен с 9,7 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона.

Из-за штрафных квот реальное сокращение составит порядка 8,2 миллиона баррелей, при этом сами производители обещают пустить увеличение добычи на внутренний рынок. Однако опасения по непропорциональному росту предложения среди нефтетрейдеров вспыхнули с новой силой.