Аппетитные новинки от «Бизона» пополнили ассортимент фирменных магазинов

Ассортимент фирменных магазинов сети «Бизон», хорошо известной псковичам, пополнился двумя видами пельменей. Теперь вы можете приобрести не только хиты продаж - «Домашние» или «Классические» пельмени, но также аппетитные «Сибирские» и «С куриным филе».
Ищите новинки в недавно открывшихся магазинах «Бизон» на ул.Толстого, 7 и Конная ул., 35.
Кроме того, здесь вы можете приобрести давно полюбившуюся продукцию ГОСТ:
- Колбасу Молочную
- Колбасу Докторскую
- Колбасу Любительскую
- Сосиски Молочные
- Сардельки Свиные
- Колбасу Таллинскую
- Колбасу Краковскую
Привоз охлажденных полуфабрикатов в магазины «Бизон» осуществляется ежедневно.
Ждём вас за покупками!
Адреса: улица Льва Толстого у дома 7, телефон 8-931-905-89-78
улица Конная 35 (с обратной стороны R-16), телефон 8-951-757-91-69
Режим работы пн-вс: 9.00-20.00.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/pokypaipsk