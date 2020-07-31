Экономика

Аппетитные новинки от «Бизона» пополнили ассортимент фирменных магазинов

Ассортимент фирменных магазинов сети «Бизон», хорошо известной псковичам, пополнился двумя видами пельменей. Теперь вы можете приобрести не только хиты продаж - «Домашние» или «Классические» пельмени, но также аппетитные «Сибирские» и «С куриным филе».

Ищите новинки в недавно открывшихся магазинах «Бизон» на ул.Толстого, 7 и Конная ул., 35.

Кроме того, здесь вы можете приобрести давно полюбившуюся продукцию ГОСТ:

- Колбасу Молочную

- Колбасу Докторскую

- Колбасу Любительскую

- Сосиски Молочные

- Сардельки Свиные

- Колбасу Таллинскую

- Колбасу Краковскую

Привоз охлажденных полуфабрикатов в магазины «Бизон» осуществляется ежедневно.

Ждём вас за покупками!

Адреса: улица Льва Толстого у дома 7, телефон 8-931-905-89-78

улица Конная 35 (с обратной стороны R-16), телефон 8-951-757-91-69

Режим работы пн-вс: 9.00-20.00.

https://pskovmasoprom.ru/

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