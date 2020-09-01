Экономика

В Псковском районе будут производить заготовки для мебели «Икеа»

В Псковском районе появится производство мебельных заготовок для компании «Икеа». Благодаря совместной работе компании «Синьань» и китайского инвестора сейчас уже построены три цеха, завезены станки и техника. Контролируют соблюдение всех технических требований специалисты из Германии и Швеции, сообщает ГТРК «Псков».

Общий объем инвестиций составляет 700 миллионов рублей. Налоговые выплаты нового производства в месяц составят около 3 миллионов рублей.

Работа сушильной камеры автоматическая, но контролировать ее и устанавливать программы будет человек. Температура, влажность - все параметры - зависят от вида и качества древесины. В среднем сушка займет от семи до двенадцати дней. Одна камера вмещает до 130 кубометров доски. Всего таких девять. Строительство и всю работу специалисты «Икеи» контролируют лично.

«В прошлом году приехали специалисты компании «Икеа», они приехали нам показали, какое оборудование надо, какая техника и все нам помогали. И адрес завод нам помогали выбирать. На данный момент все в порядке», - рассказал представитель инвестора Джибин Ху.

Все оборудование и техника закуплены в Китае, в том числе распиловочные станки на разный размер бревна. Предусмотрена современная котельная для отопления сушильного комплекса. Пока все оборудование находится в режиме ожидания. В перспективе на производстве планируется создать не менее 150 рабочих мест.

Вторая очередь развития производства - строительство на этом месте цеха по переработке березы. Для производства шпона и накладных панелей. Полностью завершить инвестиционный проект планируют к 2024 году.

«Данный проект пришел в 2019 году, на сегодняшний день мы имеем определенные соглашения по выполнению определенных функций, в части которых у инвесторов возникают проблемные вопросы. Один из них был связан с подключением, этот вопрос благополучно решен», - отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин.

Псковскую область для своего производства шведская компания выбрала сама. Ключевыми факторами стали качественное сырье и близость границ с другими государствами. Запуск производства запланирован на ноябрь.