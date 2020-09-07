Экономика

Псковская область активно взялась за реформу ГУПов и МУПов - замруководителя ФАС

Псковская область активно взялась за реформу ГУПов и МУПов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом журналистам рассказал заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко 8 сентября в Пскове на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России.

«Мы видим, что по сравнению с некоторыми другими регионами здесь понимают, что конкуренцию с рынками, где присутствуют другие игроки, нужно развивать. Псковская область идет в этом направлении. Можно хорошо оценить работу, это один из положительных моментов», - отметил Алексей Доценко.

Замруководителя ФАС оценил снижение количества нарушений и отметил хорошую работу в Псковской области по увеличению доли закупок у малого и среднего бизнеса, сейчас она выросла до больших показателей - более 36-37%. Регион занимает второе место по СЗФО.