Экономика

Владимир Зубов о господдержке бизнеса: Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

Бизнес уверен, что второго локдауна не будет, ибо второго запрета на ведение деятельности бизнес точно не перенесет. Таким мнением в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове поделился президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

«Весной были предприняты максимальные ограничительные меры с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, что обернулось частичным и полным локдауном бизнеса в зависимости от отрасли. Надеялись, что мы таким кавалерийским наскоком сможем побороться с этой заразой, но, увы, не получилось. Не получилось, наверное, потому что после двух месяцев пришло некоторое настроение расслабленности», - отметил он.

По словам Владимира Зубова, опыт жестких ограничительных мер показал, что основное распространение коронавирусной инфекции происходит не в офисах и не в производственных цехах предприятий, где очень четко исполняется режим санитарной обработки, контроль за температурой и так далее, а в транспорте, местах скопления людей, даже на относительно массовых мероприятиях – днях рождения, траурных церемониях и так далее.

«Те же самые отпуска люди проводят в местах с большим скоплением народа. Знаю о фактах, когда отдыхающие привозили с таких поездок проблемы не только себе, но и ближайшим родственникам. Наше не очень требовательное отношение к себе приводит к распространению коронавируса. Нужно быть более принципиальными», - подчеркнул гость студии.

Кроме того, Владимир Зубов обратил внимание на тот факт, что у бизнеса есть печальный опыт получения обещанной помощи от государства.

«Не более 10% тех, кто надеялся на ее получение и реально пострадал, фактически эту помощь получил, остальные столкнулись с определенными сложностями. Не всегда обещанное можно выполнить в действительности, ибо было установлено много ограничений и дополнительных требований, о которых не говорилось, но которые потом предъявлялись к бизнесу. Это заставляет предпринимателей вообще отказаться от попыток получения каких-либо субсидий. Бизнес сегодня четко понимает, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, то предприниматели вынуждены перестраивать свой бизнес, исходя из существующих реалий», - добавил он.

В то же время президент региональной ТПП отметил, что нельзя сказать, что бизнес находится в коме. «Этого не может быть в принципе, потому что предприниматель, как я уже неоднократно говорил, не может не предпринимать. Он пытается найти другие ниши, другие возможности. И такие примеры есть среди псковских бизнесменов», - пояснил Владимир Зубов.