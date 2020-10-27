Владимир Зубов: Волатильность рубля создается Центробанком искусственно

С начала года по текущий период рубль потерял в своей стоимости по сравнению с долларом и евро около 23-24%. Волатильность рубля приводит к снижению его покупательной способности, что в свою очередь ведет к повышению цен в магазинах. С таким заявлением в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) выступил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.
При этом Владимир Зубов подчеркнул, что волатильность рубля носит искусственный характер. «Создается она мегарегулятором для того, чтобы каким-то образом сбалансировать бюджет. Видимо, выпадающие доходы, с которыми сталкивается наш бюджет, решили закрыть за счет денег обычных граждан - уменьшением стоимости нашей национальной валюты и увеличением рублевой выручки при продаже иностранной валюты. Это согласованная с Международным валютным фондом размеренная политика. Что тут скажешь, раз Центробанку позволена такая политика - значит кому-то это выгодно», - добавил он.
Президент ТПП региона также указал, что за 9 месяцев зафиксирован рекордный вывоз валюты из Российской Федерации, который увеличился в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом. «Это говорит о нехороших тенденциях – о том, что инвестиционная привлекательность экономических вложений в Россию теряется», - заключил Владимир Зубов.