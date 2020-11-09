Экономика

Центробанку предложили унифицировать тарифы по ипотечным страховкам

Ассоциация банков России и Всероссийский союз страховщиков предложили Центробанку разработать и утвердить единые правила ипотечного страхования, обязательные для всех участников рынка: стандартный перечень объектов, объем рисков и правила возмещения. Об этом говорится в совместном письме объединений в регулятор.

Ассоциации также выступают за утверждение единой формы полиса, которая будет отражать основные условия страхования, пишет газета «Известия».

«Это позволит гражданам выбирать для себя наиболее выгодные условия страхования. При этом у гражданина сохраняется право отказаться от страхового продукта при получении ипотеки», - подчеркивается в письме.

В документе также говорится, что Центробанку нужно обеспечить мониторинг и публикацию страховых тарифов и полной стоимости ипотечного кредита (по аналогии с потребительскими займами) для повышения прозрачности рынка.

В апреле 2020 года ЦБ разработал новую концепцию регулирования ипотечного страхования с целью снизить полную стоимость кредита. Она предусматривает, что банки от своего имени и за свой счёт обязаны страховать заложенное имущество, жизнь и здоровье всех ипотечных заемщиков.