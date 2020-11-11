Экономика

Минтруд прогнозирует рост МРОТ к 2023 году

В Минтруде России прогнозируют рост минимального размера оплаты труда до 14 176 рублей к 2023 году. Об этом сообщил замминистра труда и социального развития Андрей Пудов в ходе рассмотрения в Госдуме законопроекта о новой системе расчета МРОТ.

Законопроект предлагает изменить подход к определению размера прожиточного минимума и МРОТ. Разработка законопроекта вызвана необходимостью изменения действующей сейчас модели определения прожиточного минимума в зависимости от «потребительской корзины».

«Анализ данного подхода при его внешней простоте выявил серьезные недостатки, — сказал Пудов. — Эта модель жестко ограничивает увеличение МРОТ и препятствует росту уровня жизни малообеспеченных граждан». В связи с этим предлагается установить прожиточный минимум в соответствии с медианным доходом граждан, а МРОТ привязать к медианной зарплате, пишет «Парламентская газета».

По словам Андрея Пудова, исходя из предложенной методики расчета, прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 рубля. МРОТ будет равен 12 792 рубля — это повышение коснется 3,9 млн человек. «К 2023 году МРОТ прогнозируется у нас на уровне 14 176 рублей», — сообщил он.