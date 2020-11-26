Экономика

В Псковской области расширен перечень получателей льгот по транспортному налогу

Ветераны боевых действий получат льготу в форме пониженной ставки по транспортному налогу за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Соответствующую законодательную норму приняли депутаты областного Собрания на ноябрьской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Кроме того, по инициативе парламентариев с 2021 года дополнительные налоговые преференции распространятся на инвалидов боевых действий и ликвидаторов ядерных аварий – для них увеличена мощность льготируемых транспортных средств до 150 л.с, а также на инвалидов первой и второй группы, для которых транспортный налог уменьшится на сумму, эквивалентную налогу за автомобиль мощностью 100 л.с. Кроме того, на 50 процентов будет снижен транспортный налог для физических лиц и организаций, которые используют автомобили, работающие на природном газе метан.

Воспользоваться новыми и ранее действующими мерами поддержки льготники смогут в 2022 году при уплате транспортного налога за 2021 год.

Закон «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» устанавливает и другие категории налогоплательщиков, имеющих право на уменьшение налоговой нагрузки. Их перечень не изменён в сравнении с текущим годом.

Полностью от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождаются семь категорий налогоплательщиков. Среди них участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, многодетные родители и семьи с ребёнком-инвалидом, чей доход не превышает прожиточный минимум, солдаты-срочники, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам.

Пониженные ставки транспортного налога предусмотрены для приёмных родителей, «чернобыльцев», организаций и ИП, осуществляющих круглогодичную доставку хлеба и товаров первой необходимости сельскому населению, а также закуп молока в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, к льготным категориям отнесены медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи, сельхозтоваропроизводители, а также организации, уставной капитал которых полностью состоит из вкладов всероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов.

Этим же нормативным правовым актом устанавливаются налоговые льготы на имущество организаций, которые будут предоставляться с 1 января 2021 года. От имущественного налога освобождены медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, социально ориентированные некоммерческие организации – получатели федеральных и региональных грантов, а также организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей, производством народных промыслов, внешним благоустройством населённых пунктов.

Уменьшение сумму налога на имущество организаций на 50 процентов предусмотрено для организаций потребительской кооперации и организаций почтовой связи, оказывающих почтовые услуги в малонаселённых и отдалённых поселениях области.

Расчётная сумма потерь областного бюджета от введённых налоговых льгот за 2021 год оценивается в 79,36 млн рублей, в том числе по льготам по налогу на имущество организаций – около 63,46 млн рублей, по транспортному налогу – 15,9 млн рублей.