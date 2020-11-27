Экономика

Число онлайн-покупок в «черную пятницу» в России выросло на 145%

Во время «черной пятницы» число покупок россиян в интернете выросло на 145% по сравнению с прошлым годом, следует из данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Лидерами на прошедшей распродаже стали продукты питания. Так, количество покупок подскочило в 19 раз по сравнению с прошлым годом, а средний чек увеличился до 1 тыс. Рублей, пишет газета «Известия».

В категории «одежда и обувь» продажи выросли на 330%, а средняя стоимость одной покупки составила 8,1 тыс. рублей. Также в топ-3 вошли товары для дома, ремонта и хозяйства (216%).

Представитель «Платформы ОФД» отметил, что в этом году доля продаж в Интернете выше, чем в обычных магазинах. Он связал это с ограничениями из-за коронавируса, так как россияне быстро привыкли к формату онлайн-покупок и стали активнее приобретать продукцию в Сети.